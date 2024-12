Se alcanza un segundo alto al fuego entre chiíes y suníes en el conflictivo noroeste de Pakistán.

Un doliente se ve junto a los cuerpos de víctimas de un tiroteo antes de su funeral en Parachinar, en la principal localidad del distrito de Kurram, en la provincia noroccidental Paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, el viernes 22 de noviembre de 2024. (AP Foto/Hussain Ali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.