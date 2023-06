Sanciones de Occidente ponen en duda espectáculo aéreo de Moscú

Aviones de combate MiG-29 del equipo de acrobacias aéreas Strizhi realiza su acto durante el espectáculo aéreo en la base militar Kronstadt, en las afueras de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved