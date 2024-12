Sake japonés ingresa a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

Sake japonés, uno de los candidatos a recibir la designación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en exhibición en la mesa de la delegación japonesa, durante la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el miércoles 4 de diciembre de 2024, en Asunción. (AP Foto/Marta Escurra) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved