Rusia: Tribunal prorroga detención de reportero del Wall Street Journal

ARCHIVO - El periodista Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, se presenta ante la corte de Moscú, Rusia, 18 de abril de 2023. Un tribunal ruso prorrogó por tres meses la detención del periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, reportaron el martes 23 de mayo de 2023 agencias de noticias rusas. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved