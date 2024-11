Rudy Giuliani es reprendido por acusar a juez de injusticia en caso de activos

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Rudy Giuliani habla con los periodistas a su salida del tribunal federal de Nueva York, el martes 26 de noviembre de 2024. (AP foto/Seth Wenig)

“La implicación de que no he sido diligente al respecto es totalmente incorrecta”, dijo Giuliani en un tono de reprimenda. “La implicación que hace es contra mí y cada implicación contra mí es incorrecta”.

Giuliani continuó: "No estoy empobrecido. Todo lo que tengo está asegurado. No tengo coche. No tengo tarjeta de crédito. No tengo dinero en efectivo. No puedo acceder a cuentas bancarias que realmente serían mías porque han puesto... órdenes de bloqueo, por ejemplo, en mi cuenta del Seguro Social, lo que no tienen derecho a hacer.”