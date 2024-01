Roces tras elecciones subrayan división sobre destino de Taiwán

El vicepresidente taiwanés Lai Ching-te, también conocido como William Lai, centro, celebra su victoria junto a su compañero de fórmula Bi-khim Hsiao, derecha, y partidarios, en Taipéi, Taiwán, el sábado 13 de enero de 2024. (AP Foto/Chiang Ying-ying) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.