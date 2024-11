Riña en una prisión de Ecuador deja 15 muertos, primera masacre carcelaria en el gobierno de Noboa

Familiares de reclusos se abrazan afuera de la Penitenciaría del Litoral en la ciudad costera de Guayaquil, Ecuador, el martes 12 de noviembre de 2024, donde una pelea entre reclusos ha dejado al menos más de una docena de muertos, dijeron las autoridades. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved