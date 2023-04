Revelaron los resultados de ADN de la chica que aseguraba ser Madeleine McCann

Una joven polaca de 21 años se convirtió en tendencia hace unos meses tras asegurar en internet que era Madeleine McCann , ahora una prueba de ADN confirmó que no lo es.

Julia Wendell apareció en el famoso programa estadounidense Dr. Phil dónde dijo que comenzó a sospechar de su identidad el pasado junio, pero no proporcionó ninguna prueba que confirmara la incógnita.

Durante la entrevista dijo que no puede recordar gran parte de su infancia y que no está segura de su edad porque no ha visto su certificado de nacimiento, una afirmación que sus padres refutaron enérgicamente.