Revelan que el cantautor Jimmy Buffett murió de cáncer de piel

ARCHIVO - Jimmy Buffett y el Coral Reefer Band durante un festival de música en Nueva Orleans, el sábado 6 de mayo de 2006. (Chuck Cook /The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)

Buffett evocó un estilo de vida tranquilo de arena entre los dedos de los pies en canciones como “Cheeseburger in Paradise”, “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes” y “Margaritaville”. Convirtió este último en una marca que abarcaba restaurantes, ropa, casinos y más.