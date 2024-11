Resolución 1701 de la ONU, clave en el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. ¿Qué es?

ARCHIVO - Un helicóptero de las Naciones Unidas que transporta a cascos azules italianos despega de la sede de UNIFIL para patrullar la Línea Azul, una frontera trazada por la ONU entre Líbano e Israel, en la ciudad costera de Naqoura, en el sur de Líbano, el miércoles 7 de febrero de 2018. (AP Foto/Hussein Malla, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.