Rescatistas enfrentan francotiradores en carrera para sacar a ucranianos de zonas ocupadas anegadas

Alyona Shkrygalova carga con varias bolsas durante su evacuación desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Jersón, Ucrania, el 9 de junio de 2023. En los primeros días tras la rotura de la represa, los rescatistas ucranianos, sorteando a los drones y el peligro de los francotiradores rusos, cruzaron el río Dniéper para evacuar a los civiles de zonas afectadas por las inundaciones en la orilla ocupada por Rusia. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, viviendas sumergidas en el agua contaminada por petróleo que anegó un vecindario en Jersón, Ucrania, el 10 de junio de 2023. Las masivas inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kajovka el 6 de junio han arrasado pueblos situados río abajo en ambas orillas del Dniéper, en la región de Jersón, que está en la línea del frente de la guerra. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de provocar el colapso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Kateryna Krupych sostiene en brazos a su hija Masha, de 4 años, mientras posa para una fotografía junto a su hijo Maksim, en Jersón, Ucrania, el 13 de junio de 2023. Krupych y sus hijos fueron rescatados luego de que tuviesen que abandonar su casa en la isla de Chaika, en la zona gris entre las líneas del frente. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Equipos de emergencias ayudan a evacuar a un herido luego de que las fuerzas rusas atacaron un misión de rescate ucraniana desde una zona ocupada por las tropas del Kremlin, en la orilla este del desbordado río Dniéper, a Jersón, Ucrania, en la margen contraria, el 11 de junio de 2023. Las autoridades dijeron que las tropas rusas atacaron las embarcaciones con civiles. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Vladislav Dementeev, residente en Kardashynka, llora durante el entierro de Vitali Holodniak, de 46 años, quien, según las autoridades ucranianas,fue asesinado por rusos en Kardashynka, en el cementerio de Jersón, Ucrania, el 14 de junio de 2023. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos llegan en un bote cargados con civiles tras sacarlos de una zona inundada en la localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Jersón, Ucrania, el 9 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zonas controladas por Ucrania en la orilla oeste para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Una iglesia, rodada de agua en un vecindario inundado en Jersón, Ucrania, el 8 de junio de 2023. Las masivas inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kajovka el 6 de junio han arrasado pueblos situados río abajo en ambas orillas del Dniéper, en la región de Jersón, que está en la línea del frente de la guerra. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de provocar el colapso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Los servicios de emergencia se apuran para llevar a Vitalii Shpalin a un lugar seguro tras resultar herido cuando las fuerzas rusas atacaron un misión de rescate ucraniana desde una zona ocupada por las tropas del Kremlin, en la orilla este del desbordado río Dniéper, a Jersón, Ucrania, en la margen contraria, el 11 de junio de 2023. Las autoridades dijeron que las tropas rusas atacaron las embarcaciones con civiles. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El voluntario Valerii Lobitsky, sentado en un banco cerca de su casa en Jersón, Ucrania, el 14 de junio de 2023. Lobitskyi contó que los bombardeos suelen abortar las misiones. Le han disparado una vez y en otra ocasión tuvo que cancelar una misión para sacar a una anciana tras encontrarse con un barco ruso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Tetyana (derecha) abraza a su vecina Hanna tras ser evacuadas desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla este del río Dniéper, ocupada por Rusia, a Jersón, Ucrania, en la margen contraria, el 9 de junio de 2023. En los primeros días tras la rotura de la represa, los rescatistas ucranianos, sorteando a los drones y el peligro de los francotiradores rusos, cruzaron el río Dniéper para evacuar a los civiles de zonas afectadas por las inundaciones en la orilla ocupada por Rusia. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El agua inunda una estructura en Jersón, Ucrania, el 6 de junio de 2023.(AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos, sentados en una embarcación mientras se preparan para acudir a sus puestos en Jersón, Ucrania, el 13 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zonas controladas por Ucrania en la orilla oeste para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Equipos de emergencias ayudan a evacuar a un herido luego de que las fuerzas rusas atacaron un misión de rescate ucraniana desde una zona ocupada por las tropas del Kremlin, en la orilla este del desbordado río Dniéper, a Jersón, Ucrania, en la margen contraria, el 11 de junio de 2023. Las autoridades dijeron que las tropas rusas atacaron las embarcaciones con civiles. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Yulia Valhe (derecha) habla con su hija Viktoria en Jersón, Ucrania, el 13 de junio de 2023. Valhe, quien fue evacuada recientemente a causa de las inundaciones en la ciudad de Oleshky, ocupada por las fuerzas rusas, dijo que “La Federación Rusa no proporcionó nada. Ni ayuda, ni evacuación. Abandonaron a la gente para que lidiase sola con el desastre". (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

El soldado ucraniano Aka Mark se prepara para sobrevolar con su dron los vecindarios inundados de Jersón, Ucrania, el 10 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zonas controladas por Ucrania en la orilla oeste para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Un voluntario lleva en brazos a una mujer durante su evacuación desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Jersón, Ucrania, el 9 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zona controladas por Ucrania en la orilla oeste para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos, a bordo de una lancha rápida en un vecindario inundado en Jersón, Ucrania, el 8 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zonas controladas por Ucrania, en la orilla oeste del río Dniéper, para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Vitalii Shpalin, de 60 años, sentado en la cama de un hospital de la región de Jersón, Ucrania, el 12 de junio de 2023, tras recibir un disparo mientras huía en barco de la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en una zona controlada por Rusia. Contó que su embarcación fue baleada por soldados rusos posicionados en una casa cercana. Shpalin los vio. “(Los rusos) dejaron pasar a los botes que venían a rescatar a gente”, dijo. “Pero cuando estaban llenos de gente, comenzaban a disparar”. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Soldados ucranianos ayudan a residentes a bajar de un tejado para subir a una lancha durante una operación de rescate en un vecindario inundado cerca de Oleshky, Ucrania, el 7 de junio de 2023. En los primeros días tras la rotura de la represa, los rescatistas ucranianos, sorteando a los drones y el peligro de los francotiradores rusos, cruzaron el río Dniéper para evacuar a los civiles de zonas afectadas por las inundaciones en la orilla ocupada por Rusia. (AP Foto) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, el agua cubre viviendas en la inundada localidad de Oleshky, Ucrania, el 10 de junio de 2023. Las masivas inundaciones causadas por la destrucción de la represa de Kajovka el 6 de junio han arrasado pueblos situados río abajo en ambas orillas del Dniéper, en la región de Jersón, que está en la línea del frente de la guerra. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de provocar el colapso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Svitlana Nosik, de 56 años, mira a su hermano, Vitali Holodniak, de 46, durante su entierro en Jersón, Ucrania, el 14 de junio de 2023. Según las autoridades ucranianas, Holodniak fue asesinado por rusos en Kardashynka, durante una operación para evacuar a residentes de la inundada localidad cerca de Jersón. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Kateryna Krupych sostiene en brazos a su hija Masha, de 4 años, mientras posa para una fotografía junto a su hijo Maksim, en Jersón, Ucrania, el 13 de junio de 2023. Krupych y sus hijos fueron rescatados luego de que tuviesen que abandonar su casa en la isla de Chaika, en la zona gris entre las líneas del frente. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen, tomada de un video de la Unidad Fronteriza de Ucrania, Kateryna Krupych trata de alcanzar una botella de agua entregada por un dron militar que voló 4 kms desde Jersón para llegar a un vecindario anegado cerca de Oleshky, Ucrania, el 7 de junio de 2023. Krupych y sus hijos fueron rescatados luego de que tuviesen que abandonar su casa en la isla de Chaika, en la zona gris entre las líneas del frente. (Unidad Fronteriza de Ucrania vía AP)

El voluntario Valerii Lobitsky fuma un cigarrillo sentado en un bote tras evacuar a civiles de la orilla oeste del río Dniéper, ocupada por Rusia, en Jersón, Ucrania, el 10 de junio de 2023. Lobitskyi contó que los bombardeos suelen abortar las misiones. Le han disparado una vez y en otra ocasión tuvo que cancelar una misión para sacar a una anciana tras encontrarse con un barco ruso. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Olena sube a una lancha durante una operación de evacuación del ejército ucraniano en un barrio inundado de Jersón, Ucrania, el 8 de junio de 2023. Muchas embarcaciones pequeñas, con rescatistas y soldados a bordo, cruzan desde zonas controladas por Ucrania en la orilla oeste para rescatar a civiles desesperados varados en tejados, áticos y otras zonas altas. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved