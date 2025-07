Rescatistas buscan a desaparecidos tras ataque en mar Rojo y EEUU dice que hutíes los “secuestraron”

El carguero con bandera de Liberia Eternity C se ve cerca de Cathlamet, Oregon, el 23 de julio de 2019. (Mike Cullom via AP)

Los hutíes difundieron dramáticas imágenes del hundimiento del Eternity C, un buque con bandera de Liberia y propietario griego, al que los rebeldes atacaron con disparos y drones explosivos durante horas, matando al menos a tres miembros de la tripulación.

El ataque al Eternity C, así como el hundimiento del carguero Magic Seas después de otro ataque el domingo, suponen un nuevo nivel de violencia por parte de la milicia tras meses de alto el fuego en una campaña que vinculan con la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo explicó en un comunicado que la tripulación del Eternity C incluía a 22 marineros —21 filipinos y un ruso—, así como un equipo de seguridad de tres personas. Los equipos de rescate recuperaron el miércoles a cinco filipinos y un indio.

En las imágenes publicadas por los hutíes, se puede escuchar supuestamente a un rebelde en una transmisión de radio VHF ofreciendo a quienes estaban a bordo la posibilidad de huir del barco que se hundía. Pero no estaba claro si más miembros de la tripulación huyeron ni qué les sucedió.

Los hutíes explicaron en un comunicado que sus fuerzas “respondieron para rescatar a varios miembros de la tripulación del barco, proporcionarles atención médica y trasladarlos a un lugar seguro”, pero no ofrecieron más detalles sobre el número de tripulantes, su estado o su paradero.

En una publicación el miércoles por la noche en X, la embajada de Estados Unidos en Yemen —que lleva aproximadamente una década operando desde Arabia Saudí— apuntó que los rebeldes podrían haber capturado a algunos de los miembros de la tripulación.

“Después de matar a sus compañeros, hundir su barco y obstaculizar los esfuerzos de rescate, los terroristas hutíes han secuestrado a muchos sobrevivientes de la tripulación del Eternity C”, afirmó la legación diplomática. “Exigimos su liberación segura, inmediata e incondicional”.

Los hutíes ya habían retenido a marineros en el pasado: la tripulación del Galaxy Leader, que fue capturado en noviembre de 2023, estuvo retenida hasta enero de 2025.

En Filipinas, el secretario de Trabajadores Migrantes, Hans Cacdac, apuntó que ha estado dirigiendo los esfuerzos para contactar con las familias de los marineros filipinos desaparecidos para informarles sobre el operativo de búsqueda y rescate.

"Es humano estar terriblemente preocupado y angustiado por la situación", dijo Cacdac a The Associated Press por teléfono. "Nuestro papel como gobierno es estar allí para ellos en su momento de mayor necesidad para garantizar que no solo reciben servicios gubernamentales, sino que, a lo largo de este proceso, les proporcionamos el apoyo necesario".

El Eternity C, con bandera de Liberia pero propiedad de una empresa griega, probablemente fue atacado, como el Magic Seas, debido a los negocios de la naviera con Israel. Al parecer, ninguno de los dos barcos habría solicitado una escolta de la fuerza de la UE.

El periodista de The Associated Press Jim Gomez en Manila, Filipinas, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press