Rescatan en botes a población de casas inundadas en Francia; tormenta azota Normandía y Bretaña

Elementos de cuadrillas de rescate sacan a pobladores atrapados en sus viviendas en un pequeño bote luego que la tormenta Herminia causó aguaceros en la región, el lunes 27 de enero de 2025 en la aldea de Guipry Messac, en el oeste de Francia.