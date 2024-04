Reporte ONU refleja una enorme brecha global en el acceso a salud sexual y reproductiva

ARCHIVO - Una mujer lleva a su bebé y un cubo de agua en Harare, Zimbabue, el 6 de abril de 2020. Una mujer africana tiene, de media, 130 veces más probabilidades de morir por complicaciones del embarazo o el parto que una mujer en Europa o Norteamérica, según indicó el miércoles 17 de abril de 2024 el fondo de población de Naciones Unidas, que denunció la creciente desigualdad en salud reproductiva y sexual y de derechos en todo el mundo. (AP Foto/Tsvangirayi Mukwazhi, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.