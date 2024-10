Reportan 29 heridos, la mayoría policías, tras intento infructuoso por despejar bloqueos en Bolivia

Un seguidor del expresidente boliviano, Evo Morales, con un cartel de respaldo en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales bloquean una carretera en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varios peatones caminan por una carretera bloqueada por piedras por seguidores del expresidente boliviano Evo Morales que protestan para impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer empuja una carreta con plátanos ante seguidores del expresidente boliviano Evo Morales que bloquean una carretera en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, cerca de Cochabamba, en Bolivia, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales bloquean una carretera en una protesta que pretende impedir que el exmandatario enfrente una investigación en su contra por presunto abuso a una menor y contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved