Relatora especial de ONU sobre tortura, preocupada por prisión de exvicepresidente Glas en Ecuador

ARCHIVO - El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, durante una entrevista en su despacho, en Quito, Ecuador, el 12 de septiembre de 2017. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Alice Edwards, expresó el jueves 14 de noviembre de 2024 su preocupación por las condiciones en las que está detenido el exvicepresidente, pues incumplirían parámetros internacionales. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)