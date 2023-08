Reina el silencio en Ecuador antes de atípicos comicios presidenciales dominados por el miedo

Estudiantes pasan junto a soldados que hacen guardia dentro de una escuela en el centro de Guayaquil, Ecuador, el viernes 18 de agosto de 2023. Los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente el domingo, menos de dos semanas después de que el país sudamericano se viera sacudido por el asesinato de uno de los candidatos. . (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados registran mochilas de estudiantes en terrenos escolares en el centro de Guayaquil, Ecuador, el viernes 18 de agosto de 2023. Los ecuatorianos elegirán un nuevo presidente el domingo, menos de dos semanas después de que el país sudamericano se viera sacudido por el asesinato de uno de los candidatos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Con chaleco antibalas y casco balístico, el aspirante presidencial Christian Zurita, quien fue nombrado para reemplazar al recientemente asesinado Fernando Villavicencio, habla durante su mitin de cierre de campaña en Quito, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Luisa González, candidata presidencial del movimiento político Revolución Ciudadana, habla durante un evento de campaña antes de las elecciones anticipadas programadas para el 20 de agosto en Quito, Ecuador, el miércoles 16 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Otto Sonnenholzner levanta la mano de su compañera de fórmula Erika Paredes durante un evento de campaña en Guayaquil, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Con un chaleco antibalas, el aspirante presidencial Yaku Pérez realiza un mitin de campaña menos de dos semanas después del asesinato de un candidato en Quito, Ecuador, el jueves 17 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved