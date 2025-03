Refugiados sirios que el papa Francisco llevó a Roma rezan por él mientras reconstruyen su vida

Riad Zaheda ve la televisión en su casa de Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nour Essa sonríe con su hijo Riad en su casa de Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fotos de Riad Zaheda, el hijo de Hasan Zaheda y Nour Essa, se ven en su refrigerador en su casa en Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hasan Zaheda juega al baloncesto con su hijo Riad en el patio de su casa en Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nour Essa sonríe con su hijo Riad en su casa de Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hasan Zaheda y Nour Essa hablan durante una entrevista con Associated Press en su casa de Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Riad Zaheda lee un libro en su habitación en Roma el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Riad Zaheda juega en el patio de su casa en Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Nour Essa habla durante una entrevista con The Associated Press en su casa en Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La refugiada siria Nour Essa, a la izquierda, su esposo, Hasan Zaheda, y su hijo de un año, Riad, sonríen durante una entrevista con The Associated Press en la organización benéfica católica San Egidio, en Roma, el domingo 17 de abril de 2016. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Achivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Hasan Zaheda, lleva pizzas para el iftar, la comida que rompe el ayuno de los musulmanes durante el Ramadán, en su casa en Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Hasan Zaheda, a la derecha; Nour Essa, en el centro y su hijo Riad preparan pizza para el iftar, la comida que rompe el ayuno durante el Ramadán, en su casa de Roma, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved