Recuerdan a desaparecidos chilenos en medio de debate sobre expropiación de Colonia Dignidad

Activistas y parientes de víctimas de la dictadura militar del general Augusto Pinochet permanecen de pie junto a afiches de personas que fueron detenidas y desaparecieron en ese gobierno, durante una ceremonia en Villa Baviera --antiguamente conocida como Colonia Dignidad, una colonia alemana que fue utilizada para efectuar torturas--, con el fin de conmemorar el aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en 1973, el sábado 7 de septiembre de 2024, cerca de Parral, Chile. (AP Foto/Esteban Félix)