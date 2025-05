Raíces hispanas en el Vaticano: el nuevo Papa León XIV nació en Chicago y creció entre música, fe y sacrificio familiar

El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, proviene de una familia profundamente arraigada en la fe católica y con una rica herencia cultural. Su madre, Mildred Martínez, hija de inmigrantes españoles, fue una destacada bibliotecaria y líder parroquial en St. Mary of the Assumption, donde dirigía el coro y presidía la Altar and Rosary Society. Su padre, Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa y española, sirvió como teniente en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente se dedicó a la educación, llegando a ser superintendente del distrito escolar 169 y director de la Mount Carmel Elementary School en Chicago Heights.