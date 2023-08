Radiografía del voto a Milei: ricos y pobres, jóvenes y ancianos hartos de la política

El carnicero Mario Giménez corta carne en la carnicería donde trabaja en Buenos Aires, Argentina, el viernes 18 de agosto de 2023. Giménez dijo que ya no cree en las promesas de justicia social del peronismo y votó en las primarias por el candidato de derecha Javier Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Belén Ragusa posa para una fotografía en su dormitorio en la casa de sus padres en Buenos Aires, Argentina, el viernes 18 de agosto de 2023. Ragusa, una estudiante de medicina de 20 años, dijo que votó en las primarias por Javier Milei, un candidato de derecha, porque cree que ofrece una opción diferente y detendrá la inflación en Argentina, que es una de las más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Fernando Medina posa para un retrato en el barrio 31 de Buenos Aires, Argentina, el viernes 18 de agosto de 2023. Medina, un estudiante de 17 años que votó por primera vez, dijo que emitió su voto en las primarias por Javier Milei, un candidato populista de derecha, porque se ve muy comprometido con el país. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Joel Benítez lleva su bolso de la aplicación de entrega de alimentos Rappi mientras trabaja en Buenos Aires, Argentina, el viernes 18 de agosto de 2023. El joven de 19 años dijo que emitió su voto en las primarias por el candidato Javier Milei y que espera que cumpla sus promesas de un cambio real. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El aspirante presidencial Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, se dirige a sus partidarios en la sede de su campaña después del cierre de los colegios electorales para las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)