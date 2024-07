¿Quiénes son los principales partidos en las elecciones nacionales británicas?

ARCHIVO - El primer ministro británico, Rishi Sunak, habla durante un acto de campaña del Partido Conservador en Edimburgo, Escocia, el 24 de junio de 2024. (Phil Noble/Pool Foto via AP, Archivo)

ARCHIVO - El líder del Partido Laborista británico Keir Starmer habla con los medios durante un acto de campaña cerca de Milton Keynes, Inglaterra, el 1 de julio de 2024. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)

ARCHIVO - Nigel Farage, ex líder del Partido Brexit y actual líder del partido populista Reformar Reino Unido, habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC 2023, el 3 de marzo de 2023 en National Harbor en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos. (AP Foto/Alex Brandon)

ARCHIVO - El líder de los liberal demócratas Ed Davey, asiste a un acto de campaña para las elecciones nacionales en Carshalton, Londres, el 18 de junio de 2024. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)

ARCHIVO - La colíder del Partido Verde británico Carla Denyer sostiene un programa electoral mientras habla en la presentación de su campaña para las elecciones generales en Hove, East Sussex, Inglaterra, el 12 de junio de 2024. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)