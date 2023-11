Quién es Javier Milei, el polémico ultraderechista electo por los argentinos para sortear la crisis

Javier Milei, de La Libertad Avanza, saluda a sus partidarios afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Javier Milei, de La Libertad Avanza, habla con sus partidarios afuera de su sede de campaña después de ganar la segunda vuelta presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. A la izquierda está su compañera de fórmula Victoria Villarruel, segunda desde la derecha su novia Fátima Florez y a la derecha su hermana Karina Milei. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato de la coalición Libertad Avanza, Javier Milei, habla después de su victoria en el balotaje presidencial sobre Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del oficialismo, en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del candidato Javier Milei se reúnen afuera de su comando de campaña después de que el aspirante oficialista, Sergio Massa, reconoció su derrota en el balotaje presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved