Qué hay que saber sobre el movimiento separatista sij que es el centro de las tensiones India-Canadá

ARCHIVO - El primer ministro canadiense Justin Trudeau pasa detrás del primer ministro indio Narendra Modi durante una ceremonia en el marco de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP, Archivo)

Un soldado paramilitar indio vigila junto a una barricada colocada afuera del Alto Comisionado Canadiense, en Nueva Delhi, India, el martes 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Altaf Qadri) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.