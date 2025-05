¿Qué es el tribunal especial para Ucrania, respaldado por líderes mundiales?

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, firma un acuerdo para transferir a Ucrania una porción de las ganancias de los activos rusos congelados durante la reunión de ministros de Exteriores de Ucrania y de la Unión Europea en Leópolis, Ucrania, el viernes 9 de mayo de 2025. (AP Foto/Mykola Tys) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved