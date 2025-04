¿Qué cardenales son percibidos como candidatos para ser el próximo papa?

ARCHIVO - El cardenal húngaro Peter Erdo es entrevistado por The Associated Press, en Budapest, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Denes Erdos, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal Peter Erdo oficia la vigilia pascual en la basílica de San Esteban de Budapest para la vigilia de Pascua el sábado 8 de abril de 2023. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El presidente de Caritas Internationalis, el cardenal Luis Antonio Gokim Tagle, habla durante una conferencia de prensa para anunciar una campaña para contrarrestar el sentimiento contra los migrantes en Estados Unidos, Europa y otros lugares, en el centro de prensa del Vaticano, el miércoles 27 de septiembre de 2017. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El cardenal alemán Reinhard Marx asiste a una conferencia de prensa del portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, en el centro de prensa del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2015. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, sonríe al ser recibido por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en una reunión en el palacio de Bellevue en Berlín, Alemania, el martes 29 de junio de 2021. (AP Foto/Michael Sohn, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El cardenal canadiense Marc Ouellet responde a los medios en una conferencia de prensa sobre su nombramiento como prefecto de la Congregación de Obispos por parte del papa Benedicto XVI, el miércoles 30 de junio de 2010 en Quebec, Canadá. (AP Foto/The Canadian Press, Jacques Boissinot, Archivo) AP2010