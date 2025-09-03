Putin se reúne con líder de Corea del Norte en Beijing

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), habla con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante su reunión bilateral en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) Sputnik

De izquierda a derecha, el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el de China, Xi Jinping; el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, llegan a un desfile militar con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la Puerta de Tiananmen de Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Sputnik

Los dos mandatarios se encontraron formalmente en la casa de huéspedes estatal Diaoyutai después de asistir a un importante desfile militar en el corazón de la capital china con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Putin y Kim viajaron desde una recepción oficial hasta el lugar de la reunión en el mismo vehículo, según dijo el Kremlin en una publicación en redes sociales.

Después de un encuentro entre las delegaciones de Rusia y Corea del Norte, los dos líderes se reunieron cara a cara, dijo el Kremlin. Putin invitó a Kim a volver a visitar Rusia, tras la última visita del líder norcoreano al país en 2023.

En declaraciones a reporteros antes del inicio de la reunión, Putin elogió la valentía y el heroísmo de los soldados norcoreanos que lucharon junto a las tropas de Moscú para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk.

Según estimaciones de Corea del Sur, Pyongyang ha enviado alrededor de 15.000 soldados a Rusia desde el año pasado. Además, suministró al Kremlin grandes cantidades de equipos militares, incluidos misiles balísticos y artillería, para ayudarle en la invasión de Ucrania que lanzó hace más de tres años.

En sus primeros comentarios, Kim Jong Un manifestó que la cooperación entre Pyongyang y Moscú se ha "reforzado significativamente" desde que los dos países firmaron un pacto de asociación estratégica en junio del año pasado, durante una cumbre en la capital norcoreana.

Aunque no se refirió de forma específica a la guerra, Kim subrayó que "si hay algo que pueda hacer por usted y por el pueblo de Rusia, si hay más que deba hacerse, lo consideraré como un deber fraternal, una obligación que seguramente debemos asumir, y estaré preparado para hacer todo lo posible para ayudar".

La celebración en Beijing era la primera vez que Kim asistía a un evento multilateral importante durante sus 14 años en el poder, y la primera también que Kim, Putin y el presidente de China, Xi Jinping, se reúnen en el mismo lugar.

Los observadores están a la espera de ver si Kim mantiene también una reunión bilateral con Xi, o si se celebra un encuentro trilateral privado con Xi y Putin, aunque ninguno de los tres países ha confirmado un acto de esa naturaleza.

Refiriéndose a Xi en una publicación en redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió: "Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América".

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, comentó más tarde el mensaje diciendo que las palabras de Trump no estaban exentas de ironía. "Quiero decir que nadie ha estado tramando nada. Nadie estaba tejiendo conspiraciones", señaló. "Ninguno de los tres líderes había pensado siquiera en tal cosa".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press