Putin dice que Rusia atacó a Ucrania con nuevo misil que Occidente no puede detener

En esta imagen proporcionada por el servicio de prensa del 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania, militares de la brigada disparan un mortero de 120 mm hacia posiciones rusas cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 19 de noviembre de 2024. (Oleg Petrasiuk/servicio de prensa del 24ta Brigada Mecanizada de Ucrania via AP)

“Creemos que tenemos derecho a usar nuestras armas contra instalaciones militares de los países que permiten usar sus armas contra nuestras instalaciones”, señaló Putin en sus primeros comentarios desde que el presidente Joe Biden dio luz verde a Ucrania este mes para que use misiles estadounidenses ATACMS contra objetivos dentro de Rusia.

“En caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos resueltamente de igual manera”, afirmó el presidente ruso, añadiendo que los líderes occidentales que están tramando planes para usar sus fuerzas contra Moscú deberían “pensarlo seriamente”.

Putin añadió que el Oreshnik impactó una conocida fábrica de misiles en Dnipro. También dijo que Rusia emitirá advertencias anticipadas si lanza más ataques con el Oreshnik contra Ucrania para permitir que los civiles sean evacuados a un lugar seguro, algo que Moscú no había hecho anteriormente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, inicialmente dijo que Rusia no había advertido a Estados Unidos sobre el lanzamiento del nuevo misil, señalando que no estaba obligado a hacerlo. Pero luego dijo que Moscú sí emitió una advertencia 30 minutos antes del lanzamiento.

El anuncio de Putin se produjo horas después de que Ucrania afirmara que Rusia había utilizado un misil balístico intercontinental en el ataque en Dnipro, el cual causó heridas a dos personas y dañó una instalación industrial y un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, según funcionarios locales. Pero autoridades de Estados Unidos dijeron que una evaluación inicial estadounidense indicó que el ataque se llevó a cabo con un misil balístico de alcance intermedio.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en una publicación de Telegram que el uso del misil fue una “escalada obvia y seria en la escala y brutalidad de esta guerra, una violación cínica de la Carta de la ONU”.

También dijo que no había habido “una fuerte reacción global” al uso del misil, que dijo podría amenazar a otros países.

“Putin es muy sensible a esto. Los está poniendo a prueba, queridos socios”, escribió Zelenskyy. “Si no hay una respuesta firme a las acciones de Rusia, significa que ven que tales acciones son posibles”.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en un comunicado que el ataque en Dnipro se lanzó desde la región rusa de Astracán, en el mar Caspio.

“Hoy, nuestro loco vecino mostró una vez más lo que realmente es”, dijo Zelenskyy. “Y cuánto miedo tiene.”

Rusia estaba enviando un mensaje al atacar a Ucrania con un misil balístico de alcance intermedio capaz de lanzar múltiples ojivas a velocidades extremadamente altas, incluso si son menos precisos que los misiles de crucero o los misiles balísticos de corto alcance, dijo Matthew Savill, director de Ciencias Militares del Royal United Services Institute, un grupo de expertos con sede en Londres.

”¿Por qué se podrían usar entonces?”, cuestionó Savill. “Para enviar señales, señales a los ucranianos. Tenemos cosas que los indignan. Pero en realidad, señales a Occidente: ‘Estamos felices de participar en una competencia en torno a misiles balísticos de alcance intermedio. P.D.: Estos podrían tener ojivas nucleares. ¿De verdad quieren correr ese riesgo?’”.

A principios de esta semana, el gobierno del presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a usar misiles de mayor alcance suministrados por Estados Unidos para atacar el interior de Rusia, una medida que provocó una airada respuesta de Moscú.

Días después, Ucrania disparó varios de los misiles hacia Rusia, según el Kremlin. El mismo día, Putin firmó una nueva doctrina que permite una posible respuesta nuclear incluso a un ataque convencional contra Rusia, realizado por cualquier nación respaldada por una potencia nuclear.

La doctrina está formulada de manera vaga para evitar un firme compromiso a utilizar armas nucleares. En respuesta, los países occidentales, incluido Estados Unidos, dijeron que Rusia ha utilizado una retórica y una conducta nucleares irresponsables durante la guerra para intimidar a Ucrania y otras naciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que la reducción formal del umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia no provocó ningún cambio en la doctrina estadounidense.

La funcionaria rechazó las preocupaciones de que la decisión de permitir que Ucrania use misiles occidentales para atacar más profundamente dentro de Rusia podría escalar la guerra.

″Son ellos los que están escalando esto”, dijo sobre el Kremlin, en parte debido a una avalancha de tropas norcoreanas enviadas a la región.

Analistas y observadores dicen que es poco probable que la flexibilización de las restricciones al uso de misiles occidentales por parte de Ucrania cambie el curso de la guerra, pero coloca al ejército ruso en una posición más vulnerable y podría complicar la logística que es crucial en la guerra.

Putin también advirtió que la medida significará que Rusia y la OTAN están en guerra.

Los periodistas de The Associated Press Jill Lawless en Londres y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press