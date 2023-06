Putin amenaza con tomar más territorio de Ucrania para proteger ciudades fronterizas

En esta imagen tomada de un video distribuido por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 5 de junio de 2023, un tanque ruso dispara hacia posiciones ucranianas en un lugar no revelado. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP, archivo) Russian Defense Ministry Press Service

Trabajadores de los servicios de emergencias inspeccionan los daños causados en un edificio de varias plantas por un ataque ruso, en Krivói Rog, Ucrania, el 13 de junio de 2023.