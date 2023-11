Proyecto "Espejo", un semillero de bailarines que busca preservar cultura musical en Cuba

Estudiantes del proyecto de danza "Espejo" se preparan para actuar en el salón Tropicana en La Habana, Cuba, el domingo 22 de octubre de 2023. Sus maestros Miguel Ángel Fernández y Karelys Noa les enseñan coreografías de baile que mezclan "son" y "mambo" en un esfuerzo por preservar la cultura musical cubana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Miguel Ángel Herrera Fernández imparte una clase de baile como parte del proyecto comunitario Espejo en el municipio de San Miguel del Padrón en las afueras de La Habana, Cuba, el martes 24 de octubre de 2023. Herrera Fernández y Karelys Noa enseñan coreografías de danza que mezcla "son" y "mambo" en un esfuerzo por preservar la cultura musical cubana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Isabela Albelo se prepara para asistir a una clase de baile organizada por el Proyecto Comunitario "Espejo" en el municipio de San Miguel del Padrón en las afueras de La Habana, Cuba, el martes 24 de octubre de 2023. Sus maestros Miguel Ángel Fernández y Karelys Noa enseñan coreografías de danza que mezclan "son" y "mambo" en un esfuerzo por preservar la cultura musical cubana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La estudiante de danza Aliss Capiro Crúz camina hacia el patio para asistir a una clase de baile organizada por el Proyecto Comunitario "Espejo" en el municipio de San Miguel del Padrón en las afueras de La Habana, Cuba, el martes 24 de octubre de 2023. Sus maestros Miguel Ángel Fernández y Karelys Noa enseñan coreografías de danza que mezclan "son" y "mambo" en un esfuerzo por preservar la cultura musical cubana. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La estudiante de danza Aliss Capiro Crúz, en el centro, junto a su madre y a otros padres esperando que sus hijos salgan de una clase de baile organizada por el proyecto comunitario Espejo en el municipio de San Miguel del Padrón en las afueras de La Habana, Cuba, el martes 24 de octubre de 2023. Los padres pagan a los profesores una matrícula de 700 pesos cubanos (29 dólares al tipo de cambio oficial) al mes, una suma elevada para las familias más humildes. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una bailarina camina desde el escenario hasta los camerinos después de actuar en la sala de espectáculos Tropicana en La Habana, Cuba, el jueves 2 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una bailarina de cabaret actúa para turistas en la sala de espectáculos Tropicana en La Habana, Cuba, el jueves 2 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bailarinas de cabaret miran un espectáculo detrás del escenario mientras esperan su turno para actuar en la sala de espectáculos Tropicana en La Habana, Cuba, el jueves 2 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los bailarines se besan después de actuar en la sala de espectáculos Tropicana mientras se dirigen desde el escenario a los camerinos en La Habana, Cuba, el jueves 2 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved