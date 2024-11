Protestas contra gobierno de Perú ante la llegada de presidentes de China y EEUU para el foro APEC

Manifestantes contra el gobierno con carteles en contra del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés) en las afueras de la cumbre, en Lima, Perú, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer protesta golpeando una sartén frente a la policía en las afueras de la sede del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés) en Lima, Perú, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Una mujer con la foto de un manifestante que fue asesinado en otra protesta en choques con la policía participa de una concentración contra el gobierno a las afueras de la sede del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés), en Lima, Perú, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, a la derecha, recibe al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a Lima, Perú, para asistir el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés), el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, a la derecha, y su par chino, Xi Jinping, aplaudiendo en una ceremonia virtual de inauguración del puerto de inversión china de Chancay, en el palacio presidencial en Lima, Perú, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterriza en Lima, Perú, para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés), el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo)