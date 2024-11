Principal organización indígena del Ecuador advierte con paro sorpresivo en contra del gobierno

Archivo - Leonidas Iza, centro, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, encabeza una marcha hacia la Asamblea Nacional, para presentar el proyecto de ley de consulta libre, previa e informada, en Quito, Ecuador, el 2 de julio de 2024. La CONAIE advirtió el miércoles 13 de noviembre de 2024 con un paro sorpresivo en contra del gobierno de Daniel Noboa, a quien responsabiliza por la crisis energética y de seguridad en el país; además, el movimiento hizo una serie de demandas al gobierno, acordadas durante una asamblea en Quito. (Foto AP/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved