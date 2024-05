Primer ministro eslovaco se mantiene grave tras someterse a otra cirugía

El primer ministro de Eslovaquia Robert Fico en Handlova, Eslovaquia, el 15 de mayo de 2024. (Radovan Stoklasa/TASR via AP)

Socorristas se llevan al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien fue herido a tiros, al hospital en el pueblo de Banska Bystrica, en el centro de Eslovaquia, el 15 de mayo de 2024. (Jan Kroslak/TASR via AP)