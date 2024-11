Presidente panameño se adhiere a declaración de Chapultepec que busca defender libertad de prensa

ARCHIVO - El presidente panameño, José Raúl Mulino, hace un gesto con el pulgar hacia arriba durante su ceremonia de juramentación en el Centro de Convenciones Atlapa en la Ciudad de Panamá, el 1 de julio de 2024. Mulino firmó el jueves 21 de noviembre la declaración de Chapultepec, un compromiso para defender la libertad de prensa y de expresión en las Américas (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved