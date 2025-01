Presidente de Ecuador apoya a González como presidente electo de Venezuela y arremete contra Maduro

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a la derecha, el líder opositor venezolano Edmundo González, en el centro, y su esposa Mercedes López saludan a sus partidarios desde el balcón del Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador, el martes 28 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved