Presidente de Colombia acepta renuncia de ministro de Minas y Energía en restructuración de gabinete

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso tras firmar una reforma legal al sistema de pensiones, en respuesta a una promesa de campaña para que los adultos mayores en situación de pobreza reciban un ingreso básico del Estado, en Bogotá, Colombia, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved