Posponen un día el regreso a cárcel de Perú de holandés asesino de mujeres estadounidense y peruana

ARCHIVO - El ciudadano holandés Joran van der Sloot es conducido en un vehículo policial desde una prisión de máxima seguridad hasta un aeropuerto para ser extraditado a los EE. UU., en las afueras de Lima, Perú, el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved