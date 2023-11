Portugal: Presidente disuelve el Parlamento y convoca a elecciones tras dimisión de primer ministro

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, se dirige al país tras celebrar una reunión del Consejo de Estado en el palacio presidencial de Belem, en Lisboa, el jueves 9 de noviembre de 2023. El martes, el primer ministro António Costa dimitió mientras su gobierno se ve envuelto en una amplia investigación por corrupción. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved