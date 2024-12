Por qué las fuerzas palestinas reprimen a los milicianos palestinos en la Cisjordania ocupada

Palestinos sentados frente a tiendas cerradas durante una huelga general convocada mientras las fuerzas de seguridad palestinas organizan una gran incursión contra milicianos en el campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el lunes 23 de diciembre de 2024. (AP foto/Majdi Mohammed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved