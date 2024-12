Policía halla bolsa de atacante que mató a CEO de UnitedHealthcare y dice que pudo huir de NY en bus

Un agente de la policía de Nueva York camina entre los arbustos y las hojas secas en Central Park, cerca de la calle 64 y Central Park West, el 6 de diciembre de 2024, en Nueva York, dentro del operativo para dar con la mochila que, según la policía, fue arrojada en el parque por la persona sospechosa de asesinar al director general de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre. (AP Foto/Ted Shaffrey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.