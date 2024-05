Policía de Francia abate a sospechoso de prender fuego a sinagoga

El sospechoso era un argelino que no estaba catalogado como potencial extremista, dijo el ministro del Interior Gerald Darmanin tras inspeccionar la sinagoga dañada por el fuego. Señaló que el hombre había buscado autorización para permanecer en Francia y recibir tratamiento médico y que, tras ser rechazado, fue colocado en una lista de búsqueda de la policía para un posible retorno a su país.

El principal organismo que reúne a organizaciones judías en Francia describió el incendio de la sinagoga como “un mensaje escandaloso” y como “una forma de decir que los judíos no pertenecen a la sociedad francesa”. Esta semana, un monumento en París que honra a las personas que se distinguieron por ayudar a rescatar a los judíos en Francia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, también fue pintarrajeado con huellas de manos de color rojo sangre.

“Es insoportable. Cada día es más grave. Después de los grafiti antisemitas que vimos en los últimos días, las consignas antisemitas, los insultos antisemitas, ahora vemos intentos de incendiar sinagogas”, dijo Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías en Francia.

“Todos se preguntan si pueden vivir pacíficamente en Francia como judíos”, añadió en entrevista con The Associated Press. “Existe un ambiente de temor porque parece que, en cualquier parte de nuestro país y en cualquier momento, puede ocurrir un ataque antisemita. El objetivo es intimidar a los judíos franceses, y no aceptamos esta intimidación. La rechazamos, y seguiremos luchando contra este antisemitismo desenfrenado”.

La mañana del viernes, los bomberos fueron alertados del incendio en la sinagoga. La policía descubrió al hombre en el tejado del edificio, con la barra de metal en una mano y el cuchillo de cocina en la otra, mientras el humo salía de las ventanas de la sinagoga, dijo el fiscal de Ruan, Fréderic Teillet.

Dijo que el hombre insultó y arrojó la barra de metal a la policía antes de saltar del tejado y correr hacia uno de los agentes con el cuchillo en alto.

El policía disparó cinco tiros, impactando cuatro veces al hombre e hiriéndolo de muerte, señaló el fiscal.

