Policía británica indemniza y se disculpa con dos detenidas en una vigilia por una mujer asesinada

ARCHIVO - Gente reunida en Clapham Common en memoria de Sarah Everard, después de la cancelación de una vigilia oficial en Londres, el sábado 13 de marzo de 2023. La policía británica ha pagado indemnizaciones a dos manifestantes que fueron detenidas cuando asistían a la vigilia de Everard, asesinada por un agente de policía en activo. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved