Petro culpa de crisis de la salud a dispensarios y prestadores mientras promueve reforma al sistema

El presidente Gustavo Petro se dirige a sus simpatizantes durante una manifestación que convocó para respaldar sus propuestas de reforma laboral y de salud, que han tenido dificultades para obtener la aprobación legislativa, frente al Congreso en Bogotá, Colombia, el martes 18 de marzo de 2025. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved