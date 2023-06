Petro condecora a los rescatistas de los niños perdidos 40 días en la selva

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estrecha las manos con una líder indígena que participó en la búsqueda y rescate de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente de avioneta y estuvieron perdidos 40 días en las selva colombiana, en una ceremonia en Bogotá, Colombia, el lunes 16 de junio de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved