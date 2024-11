Pesquisa: Errores de la tripulación provocaron hundimiento de buque neozelandés cerca de Samoa

ARCHIVO - En eta imagen proporcionada por la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, un equipo de buzos investiga en el área que circunda el barco hundido HMNZS Manawanui en la cota sur de Upulo, Samoa, el 6 de octubre. (AC Jese Somerville/Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda vía AP, archivo) Crown Copyright 2024, New Zealand Defence Force. Licenced under Creative Commons BY 4.0.