Pescadores peruanos celebran a San Pedro y San Pablo aunque con incertidumbre por El Niño

Pescadores van en procesión detrás de la representación de San Pedro, transportada en un bote, en el centro, como parte de la procesión por el océano Pacífico en honor del santo patrón católico de los pescadores en el día de su festividad en Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores cargan la imagen de San Pedro como parte de una procesión por tierra y mar en honor del santo patrón católico de los pescadores en la celebración del día de los pescadores en Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores cargan la imagen de San Pedro, santo patrón católico de los pescadores, como parte de una procesión por tierra y mar que marca la celebración del día de los pescadores en Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

María Huapaya, de 80 años, devota de San Pedro, santo patrón católico de los pescadores, espera en la puerta de su casa el paso de la procesión del santo en Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un pescador muestra estampas de San Pedro, santo patrón católico de los pescadores, durante la procesión de su celebración en la ciudad costera de Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pescadores van en procesión detrás de la representación de San Pedro, transportada en un bote, en el centro, como parte de la procesión por el océano Pacífico en honor del santo patrón católico de los pescadores en el día de su festividad en Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Devotos de San Pedro, el santo patrón católico de los pescadores, llevan su imagen en un bote durante una procesión por tierra y mar que marca la celebración del día de los pescadores en el puerto de Pucusana, Perú, el jueves 29 de junio de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved