Perú desea pronto un regreso de migrantes a Venezuela en la visita del opositor Edmundo González

El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, a la izquierda, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, segundo por la izquierda, la presidenta peruana Dina Boluarte, en el centro, la esposa de González Mercedes López y el canciller de Perú Elmer Schialer saludan a la prensa en el palacio presidencial en Lima, Perú, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP Foto/Guadalupe Pardo)