Peronista Massa es el más votado en Argentina, pero va a un balotaje con ultraderechista Milei

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel de campaña del candidato presidencial Javier Milei y Carolina PÍparo, que se postula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se yuxtapone con fotografías del actual ministro de Economía, Sergio Massa, también candidato a la presidencia, y del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quien se postula para la reelección, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Las personas buscan sus nombres en las listas electorales antes de emitir su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Patricia Bullrich, candidata a la presidencia de "Juntos por el Cambio", saluda a seguidores tras un mitin en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una votante emite su boleta durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se toma una fotografía con sus seguidores durante un mitin de campaña en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El ministro argentino de Economía y candidato a la presidencia del partido en el gobierno, Sergio Massa, hace un gesto a la multitud durante un acto de campaña en Buenos Aires, Argentina, el martes 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre emite su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata presidencial Patricia Bullrich llega a un colegio electoral para emitir su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, se reúnen frente a su sede de campaña después del cierre de las urnas para las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sergio Massa, ministro de Economía argentino y candidato presidencial del partido gobernante, saluda a la multitud durante un evento de campaña en Buenos Aires, Argentina, el martes 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la presidencia de la coalición La Libertad Avanza, Javier Milei, saluda a sus seguidores durante un mitin en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa firma un autógrafo al salir de un colegio electoral donde emitió su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Daniel Jayo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gente hace fila para emitir su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del partido gobernante, se reúnen frente a su sede de campaña después del cierre de la votación en las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Javier Milei saluda mientras se prepara para emitir su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Mario De Fina) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un votante sostiene su boleta después de marcarla durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, habla a sus partidarios durante un mitin de campaña en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 18 de octubre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La inflación, la inseguridad y la falta de previsibilidad económica están al tope de las preocupaciones en las encuestas de opinión. Los argentinos también mencionan la corrupción entre sus preocupaciones.

Al ponderar los resultados, Jorge Arias, director de la consultora Polilat, destacó de Massa “su vocación política, su vocación de poder, su capacidad política”.

“Nadie tiene a Massa como el gran economista. Como un político oportunista y audaz se tiró sobre la bomba de la economía en agosto del año pasado. No le fue muy bien, pero sigue intentando caminos que permitan mostrar que la agenda social de este gobierno se sostiene pese todas las dificultades económicas... demuestra que está batallando, aunque no lo resuelve", dijo Arias a The Associated Press.

El ministro de Economía ha dicho que cancelará la deuda de unos 44.000 millones de dólares que el país tomó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional y prometió que logrará orden fiscal y superávit comercial sin renunciar a la inclusión social. También ha persuadido al electorado peronista de que siga apostando por la fuerza que ha implementado un vasto tejido de ayudas sociales para los desfavorecidos.

El peronista ha advertido, además, que las políticas de Milei esconden un recorte de derechos básicos.

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, apuntó que llama la atención que “con esta situación económica y siendo el primer problema Massa puede haber ganado esta elección”.

Sin embargo, advirtió que “haber señalado durante su campaña cuánto representaría en el presupuesto de la gente la quita de subsidios (al transporte y los servicios públicos) tuvo mucho impacto y evidentemente dio más miedo que cualquier otra cosa”.

Para el analista Lucas Romero, de la consultora Synopsis, Massa tiene enfrente un candidato "sin pericia política, que quizá no tenga la capacidad de entender que la escena le pide que se tiene que moderar, construir acuerdos políticos y seducir a votantes que a lo mejor le van a pedir cambios en su propuesta política”, en referencia a Milei.

Ambos expertos también apuntaron que al ultraderechista le jugaron en contra las polémicas declaraciones de allegados en los últimos días señalando, por ejemplo, que Argentina debía cortar relaciones con el Vaticano.

Milei, de 53 años y quien fue la sorpresa en las elecciones primarias de agosto al ser el más votado, tiene un discurso en contra de la clase política tradicional, a la que tacha de “casta” de privilegiados, y ha sabido empatizar con amplios sectores populares que tienen su poder de compra pulverizado y han sido testigos de constantes escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos.

Su propuesta de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para frenar la emisión de pesos y reducir la inflación parecen no haber sido suficiente para mantenerse en el primer lugar de las preferencias.

El economista, que se identifica con los expresidentes ultraderechistas Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil, también plantea la desregulación del mercado legal de armas.

En los comicios también se renuevan 24 bancas del Senado y 130 de diputados nacionales y se eligen varios alcaldes y gobernadores, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país.

————

El periodista de AP Daniel Politi colaboró en esta nota.

FUENTE: Associated Press