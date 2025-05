Periodistas y medios en Hong Kong enfrentan auditorías fiscales injustificadas, dice organización

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Selina Cheng, habla en una conferencia de prensa sobre el acoso a periodistas y sus familias mediante auditorías fiscales sin pruebas suficientes, en Wan Chai, Hong Kong, el miércoles 21 de mayo de 2025. (AP Foto/Kanis Leung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.