Periodista premiada en Hong Kong logra inusual victoria judicial de libertad de medios

La periodista Bao Choy, en el centro, habla a medios de la prensa tras ganar una apelación en la máxima corte de Hong Kong, el lunes 5 de junio de 2023. La periodista premiada de Hong Kong ganó el lunes una apelación que revocaba su condena en relación a su trabajo en un documental de investigación, en un inusual fallo judicial que respaldaba la libertad de prensa en el territorio. (AP Foto/Louise Delmotte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved